Marathon&Granfondo in tandem tra meno di una settimana sui Monti Eremita e Marzano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Archiviato ormai da tempo l’eccellente svolgimento della XC Piano Canale il 12 aprile scorso, la Ciclistica Oliveto Citra ha iniziato a programmare a piccoli passi la Marathon, terz’ultima prova del Giro della Campania Off Road in programma a Colliano domenica 11 settembre. C’è molta attesa nel piccolo centro dell’entroterra salernitano per questa manifestazione che ha continuato a riscuotere enorme gradimento tra gli addetti ai lavori della mountain bike. Lo scenario di gara è la Riserva Naturale che comprende il massiccio calcareo dei(1579 metri di altitudine) e(1527 metri), all’interno dei territori comunali di Colliano, Laviano e Valva, in provincia di Salerno tra il fiume Sele e il confine con ...