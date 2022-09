Il suicidio di Alessandro chiuso nel silenzio del suo cellulare (Di lunedì 5 settembre 2022) Alessandro, alto bello e intelligente, rappresentava quello che si dice un ragazzo modello, ma è morto a 13 anni, precipitando dal balcone di casa: il salto, lo schianto, la morte. Sul momento si poteva liquidare questa assurda, ennesima, tragedia come l’epilogo di quel ‘male di vivere’ che attanaglia il mondo giovanile, soprattutto in questi vacui tempi di ‘modernità’. Forse non tutti sanno che, in Italia, il suicidio giovanile rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani di sesso maschile, la terza per quelli di sesso femminile. Le forme di autolesionismo interessano il 20% degli adolescenti italiani, aumentate esponenzialmente durante la pandemia. Numeri impressionanti. Ma all’estero, nord-Europa, Stati Uniti e Giappone (dove il suicidio è addirittura la prima causa di morte nella fascia 15-24 anni), se possibile va anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022), alto bello e intelligente, rappresentava quello che si dice un ragazzo modello, ma è morto a 13 anni, precipitando dal balcone di casa: il salto, lo schianto, la morte. Sul momento si poteva liquidare questa assurda, ennesima, tragedia come l’epilogo di quel ‘male di vivere’ che attanaglia il mondo giovanile, soprattutto in questi vacui tempi di ‘modernità’. Forse non tutti sanno che, in Italia, ilgiovanile rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani di sesso maschile, la terza per quelli di sesso femminile. Le forme di autolesionismo interessano il 20% degli adolescenti italiani, aumentate esponenzialmente durante la pandemia. Numeri impressionanti. Ma all’estero, nord-Europa, Stati Uniti e Giappone (dove ilè addirittura la prima causa di morte nella fascia 15-24 anni), se possibile va anche ...

lastknight : Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Uffi… - Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - smilypapiking : RT @lastknight: Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Ufficiale Is… - SalPonticorvo : RT @lastknight: Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Ufficiale Is… - DennisMarelli : RT @lastknight: Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Ufficiale Is… -