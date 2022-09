Il ricordo di Willy a due anni dall’omicidio: «A calcio la sua grinta era contagiosa, non ha mai reagito a un fallo» (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati due anni dall’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Mentre la giustizia continua a fare il suo corso dopo la sentenza di primo grado, per la comunità di Colleferro è tempo di stringersi nel ricordo. Domani, alle 18, si terrà una messa nella chiesa di Sant’Andrea, a Paliano, alla quale parteciperà tutta la comunità capoverdiana di Roma. «In campo trasmetteva grinta» Fra chi conosceva personalmente Willy spicca il ricordo dell’allora presidente del Paliano calcio, Gianfranco Bicorni, che oggi al Corriere della Sera ha raccontato il suo rapporto con il 21enne di Colleferro ucciso ormai due anni fa. «Willie non era particolarmente dotato e, quindi, non faceva ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati duediMonteiro Duarte, il 21enne pestato a morte dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Mentre la giustizia continua a fare il suo corso dopo la sentenza di primo grado, per la comunità di Colleferro è tempo di stringersi nel. Domani, alle 18, si terrà una messa nella chiesa di Sant’Andrea, a Paliano, alla quale parteciperà tutta la comunità capoverdiana di Roma. «In campo trasmetteva» Fra chi conosceva personalmentespicca ildell’allora presidente del Paliano, Gianfranco Bicorni, che oggi al Corriere della Sera ha raccontato il suo rapporto con il 21enne di Colleferro ucciso ormai duefa. «Willie non era particolarmente dotato e, quindi, non faceva ...

