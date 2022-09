Grande Fratello Vip 7, la seconda concorrente ufficiale (Di lunedì 5 settembre 2022) Wilma Goich è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, che va ad aggiungersi al già svelato Giovanni Ciacci: lo annuncia il conduttore Alfonso Signorini in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il periodo di maggior successo come cantante Wilma Goich lo ha vissuto negli Anni Settanta quando, insieme all’ex marito Edoardo Vianello formava il duo dei Vianella: Edoardo e Wilma, che hanno avuto anche una figlia – Susanna mancata nel 2020 – hanno inciso insieme ben 12 album. Da solista, invece, la Goich ha dato alle stampe 5 LP: il suo singolo di maggior successo è senz’altro Le Colline sono in fiore, presentata a Sanremo nel 1965. Il prossimo 19 Settembre, in diretta in prima serata su Canale 5, Wilma Goich varcherà la porta rossa del Grande ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) Wilma Goich è ladelVip 7, che va ad aggiungersi al già svelato Giovanni Ciacci: lo annuncia il conduttore Alfonso Signorini in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il periodo di maggior successo come cantante Wilma Goich lo ha vissuto negli Anni Settanta quando, insieme all’ex marito Edoardo Vianello formava il duo dei Vianella: Edoardo e Wilma, che hanno avuto anche una figlia – Susanna mancata nel 2020 – hanno inciso insieme ben 12 album. Da solista, invece, la Goich ha dato alle stampe 5 LP: il suo singolo di maggior successo è senz’altro Le Colline sono in fiore, presentata a Sanremo nel 1965. Il prossimo 19 Settembre, in diretta in prima serata su Canale 5, Wilma Goich varcherà la porta rossa del...

