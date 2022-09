Gerardo Postiglione Strade sicure | “Quella di via Allende è una strada pericolosa | servono le telecamere di sicurezza”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese “di via, zona litoranea, è una”. La denuncia, attraverso i microfoni di Telecolore, arriva da, presidente diche ieri è intervenuto, con la sua squadra, dopo l’ennesimo incidente mortale che ha spezzato la vita del 18enne Emanuel Colonnese, giovane di Molina di Vietri sul Mare. Secondo, infatti, il semaforo, posizionato sul lato destro dellanon è visibile a causa della presenza di alcune canne che lo coprono interamente. Come se non bastasse, sempre lì vi è un paletto che delimita le due carreggiate ma nonostante le tante richieste e sollecitazioni mai sono state installate ledi ...