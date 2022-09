Furti | spaccio e rapine | a Milano in due settimane arrestate tredici persone

GiulioIvano : @Antonella_Soldo Da quando esisto sul nostro territorio anche di più, fra luce, acqua, gas tutto abusivo... Non par… - brunkkk : @ILSIGNORPIZZI Risorse RINUNCIABILI di cui nessuno piange la scomparsa. Il clandestino di Voghera, senza fissa dimo… - Dari_0ne : @vincve1 @LaVeritaWeb @GiacomoAmadori @FdQdT Gli unici reati veramente contestabili e punibili in italia sono i pic… - ferdinandodelia : @rulajebreal voi invece volete la sostituzione etnica, ricordi solo Traini, ma dimentichi volutamente, picconatori,… - palermo24h : Danneggiamenti, spaccio e furti. Questore emette numerose misure di prevenzione -

Ad altro minore sorpreso a vedere droga nel mercato Ballarò è stato vietato di stazionare nella zona delloe di entrare in alcuni locali del mercato storico di Palermo. Per 18 mesi invece è ...Da qui gli arresti e le denunce per, rapina, anche in farmacia, furto con strappo, furto e tentato furto. . Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.L'uomo è stato trovato in possesso di 40 gr di eroina e 22 gr di cocaina. Recuperati altri 10.000 € occultati all’interno di un giubbino ...Mentre la città era in festa per Santa Rosa spacciava in piazzale Gramsci proprio di fronte a Porta Fiorentina. Il giovane è stato ...