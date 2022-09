Federica Pellegrini e Matteo Giunta | lezioni di stile sul red carpet di Venezia

Leggi su diredonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Segni particolari: bellissimi. La coppia di neosposiaffrontano la prima uscita ufficiale dopo il matrimonio e lo fanno in grande. Arrivati aper assistere alla proiezione del film di Darren Aronofsky, hanno conquistato l’attenzione del reddella Mostra del Cinema e degli addetti ai lavoro con due outfit di gran classe. Lui con un completo scuro indossato senza cravatta, lei con un abito lungo Pinko, profondo spacco sulla coscia e scollo a cuore. Non ci sono dubbi:la sanno lunga in fatto di eleganza e raffinatezza! Il look della Divina era completato da pochette e décolleté in tinta ma soprattutto da splendidi gioielli firmati Cartier. I fotografi presenti ...