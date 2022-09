Empoli, Satriano: 'Voglio fare tanti gol per poi tornare all'Inter' (Di lunedì 5 settembre 2022) Martin Satriano, attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, ha parlato a Sky dopo il pareggio con gol sul campo della Salernitana:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Martin, attaccante dell'in prestito dall', ha parlato a Sky dopo il pareggio con gol sul campo della Salernitana:...

OptaPaolo : 3 - L'Empoli è l'unica squadra di questo campionato ad aver mandato in gol già tre giocatori nati dal 2000 in avant… - TuttoSalerno : Empoli, Satriano: 'Giocare a Salerno non è facile. Abbiamo attaccanti forti e faremo tanti gol' - JJMonrowFut : RT @FT_Total: FINALIZARON #SerieA ???? Monza 0-2 Atalanta (Marlon pp, Hojlund) Salernitana 2-2 Empoli (Mazzocchi, Dia; Lammers, Satriano) - JJMonrowFut : RT @FT_Total: XI SALERNITANA: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia XI EMPOLI: Vi… - canteiro_hugo : RT @FT_Total: FINALIZARON #SerieA ???? Monza 0-2 Atalanta (Marlon pp, Hojlund) Salernitana 2-2 Empoli (Mazzocchi, Dia; Lammers, Satriano) -