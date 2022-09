Edoardo Raspelli | “Sul Milan e Gianni Rivera vi dico che…”

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Quando frequentavo il Nucleo Addestramento dei giovani calciatori ricordo che indossavo con piacere la maglia rossonera. Da ragazzino ero un grande tifoso del. Il mio idolo? Senz’altro”. Carico, allegro e determinato come non mai l’ex conduttore di Melaverde, uno dei più noti giornalisti e critici gastronomici, che non nasconde un amore storico e passionale verso i colori del Diavolo. “Ancora ricordo con gioia la formazione di quel 22 maggio 1963, a Wembley, quando ildi Nereo Rocco sconfisse in finale di Coppa dei Campioni il Benfica grazie ad una doppietta di Altafini. Uno straordinario undici iniziale che illumina ancora oggi il mio album sportivo dei ricordi: Ghezzi, David, Trebbi, Benitez, C. Maldini, Trapattoni, Pivatelli, Sani, ...