De Zerbi pronto a tornare in Serie A: niente Monza, è nella lista di un club (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la breve avventura allo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia, in Serie A. L'ex allenatore del Sassuolo è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo la breve avventura allo Shakhtar Donetsk, Roberto Depotrebbein Italia, inA. L'ex allenatore del Sassuolo è...

sportli26181512 : De Zerbi pronto a tornare in Serie A: niente Monza, è nella lista di un club: Dopo la breve avventura allo Shakhtar… - Vedovodidepay : @altrilibertini @juanito92x @juventusfc sinceramente rispetto a de Zerbi io reputo più pronto italiano, ha dato la… - thomas_novello9 : @vittorio1621 @Bonu4L Per me esonerarlo sarebbe impossibile, visto l’ingaggio e la durata del contratto. E ora di… - DottFinocchiaro : @marideberghem Solo Mister Allegri ancora non lo capisce…. Ma tra un po’ partirà una telefonata se non si sbriga !!… - napoli_tifo : @Torrenapoli1 Infatti un errore continuare con lui. Penso che non arriverà a Novembre. Pronto De Zerbi -