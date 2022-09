Caso Pogba, la chiamata allo stregone c’è stata ma non per ordinare un malocchio contro Mbappé (Di lunedì 5 settembre 2022) Paul Pogba smentisce di aver commissionato una stregoneria contro Kylian Mbappé e altri suoi compagni della nazionale francese. Lo rivela proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, che spiega di aver ricevuto una telefonata dall’attaccante juventino: “Io preferisco aver fiducia nella parola di un compagno di squadra”. Mbappé si è trovato coinvolto in un complesso Caso giudiziario con al centro Pogba, che è stato interrogato due volte dalla polizia francese nell’ambito delle indagini su tentativi di estorsione da lui subiti da un gruppo di persone, tra le quali si presume potrebbero esserci i suoi due fratelli, Mathias e Florentin. Ad accusare Paul Pogba di avere commissionato un malocchio pagando un “marabout”, uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Paulsmentisce di aver commissionato unariaKyliane altri suoi compagni della nazionale francese. Lo rivela proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, che spiega di aver ricevuto una telefonata dall’attaccante juventino: “Io preferisco aver fiducia nella parola di un compagno di squadra”.si è trovato coinvolto in un complessogiudiziario con al centro, che è stato interrogato due volte dalla polizia francese nell’ambito delle indagini su tentativi di estorsione da lui subiti da un gruppo di persone, tra le quali si presume potrebbero esserci i suoi due fratelli, Mathias e Florentin. Ad accusare Pauldi avere commissionato unpagando un “marabout”, uno ...

sportface2016 : +++Caso #Pogba, anche la Procura di Torino apre un procedimento+++ - AbrahamPhoe : @Dulafive Questa è la tipica cosa che dice quando vuole giocare in un certo modo e usa come scusante la mancaza di… - JMCLuigi : RT @LeCopse96: Pogba e Di Maria erano il simbolo del mercato a bomba del centenario della famiglia agnelli. Come rottami niente male devo d… - ZonaBianconeri : RT @LGramellini: Ero perplesso sulla gestione #DiMaria, poi è scoppiato il caso #Pogba. Non ci siamo. Servirebbe chiarezza. #3GRAMminuti #J… - itsgu10 : ??Allegri: “Pogba ha scelto di tentare la strada conservativa preferendo il Mondiale alla Giuve e finendo quindi per… -