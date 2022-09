Arriverà pure secondo De Benedetti umilia Letta | gelo da Lilli Gruber

(Di lunedì 5 settembre 2022) A meno di tre settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre torna su La7 Otto e Mezzo ecala il pezzo da novanta. Ospite unico, al netto dei commenti di Massimo Giannini e Lina Palmerini, lunedì 5 settembre, c'è infatti l'ingegner Carlo De, editore di Domani. "Da quando è stato creato il Pd, l'ho sempre votato e continuerò a votarlo, non con la convinzione che avrei voluto ma lo voterò", esordisce l'ingegnere. "Premesso che Enricoè persona seria, corretta e competente", aggiunge, "su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni.non lo ha capito... Il Pdanchepartito, ma non serve a niente". Una stroncatura che farà rumore ...

Brygante_8 : Su su pecorelle correte a dosarvi nuovamente.Prima o poi arriverà il vacchino che sarà efficace, sappiate però che… - Mario66447555 : @GiorgiaMeloni Senti brutta v4cc4 il popolo italiano magari (ripeto magari) stavolta ti vota ma visto che farai fal… - IlGabbiano46 : RT @Newaconandoyle: Rinnovo #Leao Il #Milan metterà sul piatto le stesse cifre a suo tempo offerte a Donnarumma Si arriverà ad un monte in… - Newaconandoyle : Rinnovo #Leao Il #Milan metterà sul piatto le stesse cifre a suo tempo offerte a Donnarumma Si arriverà ad un mont… - mammolaele12 : posso dire che quando questo momento arriverà vorrei vedere davvero kanat determinato a non tornare subito insieme… -

HDblog

Il nuovo decreto aiuti in ogni casoin settimana. Lo confermanoil ministro della Salute Speranza e il viceministro al Mef Pichetto. Il premier Draghi a palazzo Chigi è al lavoro sul ......regina con tre passaggi sul mitico Cauberg e tanto terreno per tagliare fuori le velociste. La ... cheal traguardo. Chantal Blaak (SD Worx) prova ad anticipare le rivali con un attacco a ... Honor a IFA: "Pieghevoli anche in Europa, ecco quando arriva il primo"