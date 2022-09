Viadotto di via dell’aeroporto, pezzi di intonaco si staccano e precipitano a terra: è caos (Di domenica 4 settembre 2022) Fiumicino – Notte di caos per la viabilità a Fiumicino. A causa del distaccamento di due pezzi di intonaco dalla struttura del Viadotto di via dell’aeroporto, la circolazione è stata bloccata. In azione le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Misericordia. Il problema riguarda la parte sottostante del Viadotto, ora in parte off limits, che comunque resta aperto alla circolazione in entrambi le direzioni, verso Ostia e verso l’aeroporto. Via Alessandro Marchetti è fruibile per scendere su viale del Lago di Traiano, che a sua volta è diventata a doppio senso di marcia, com’era una volta. A causa della caduta di calcinacci e di pezzi di cemento dal Viadotto di via dell’aeroporto sul corridoio C5, dopo l’intervento dei Vigili del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 4 settembre 2022) Fiumicino – Notte diper la viabilità a Fiumicino. A causa del distaccamento di duedidalla struttura deldi via, la circolazione è stata bloccata. In azione le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Misericordia. Il problema riguarda la parte sottostante del, ora in parte off limits, che comunque resta aperto alla circolazione in entrambi le direzioni, verso Ostia e verso l’aeroporto. Via Alessandro Marchetti è fruibile per scendere su viale del Lago di Traiano, che a sua volta è diventata a doppio senso di marcia, com’era una volta. A causa della caduta di calcinacci e didi cemento daldi viasul corridoio C5, dopo l’intervento dei Vigili del ...

lacittanews : Montino: “Costretti a chiudere il secondo tratto del Corridoio, Anas è in grave ritardo, nonostante il Comune ormai… - ilfaroonline : Viadotto di via dell’aeroporto, pezzi di intonaco si staccano e precipitano a terra: è caos - mariali94316534 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Lavori - Viadotto della Magliana ??24 agosto- 5 settembre ? 21:00- 06:00 ?Chiuse rampe accesso da viale Isacco… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via della Magliana Nuova ??????Rallentamenti altezza Via Guido Miglioli > Viadotto della Magliana #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : SS4 Via Salaria tratto chiuso causa lavori sul viadotto del cantoniere tra SS4 Incrocio Valico Di S.Giusta (Km 130… -