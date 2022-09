Venezia 79: Brendan Fraser, conferenza The Whale con Darren Aronofsky e il cast (Di domenica 4 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema di Venezia 2022 ecco la conferenza stampa del film The Whale con il regista Darren Aronofsky, i protagonisti Brendan Fraser e Sadie Sink Questa mattina è stato presentato The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. Presenti anche l’attore protagonista Brendan Fraser e l’attrice Sadie Sink. Una domanda per Darren. Tu hai visto questa opera nel 2016. Appena l’hai vista, hai voluto utilizzarla perché? Darren Aronofsky: Questa opera parla di collegamenti tra gli esseri umani, di vestire gli abiti degli altri, di entrare nelle teste degli altri. Il ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 4 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema di2022 ecco lastampa del film Thecon il regista, i protagonistie Sadie Sink Questa mattina è stato presentato The, il nuovo film diin concorso alla 79ª Mostra del Cinema di. Presenti anche l’attore protagonistae l’attrice Sadie Sink. Una domanda per. Tu hai visto questa opera nel 2016. Appena l’hai vista, hai voluto utilizzarla perché?: Questa opera parla di collegamenti tra gli esseri umani, di vestire gli abiti degli altri, di entrare nelle teste degli altri. Il ...

