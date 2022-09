Udinese-Roma 4-0, poker bianconero e aggancio in classifica – Video (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Udinese travolge la Roma per 4-0 nel match della quinta giornata della Serie A. I friulani salgono a 10 punti e agganciano i giallorossi, ad una lunghezza dalla coppia Milan-Napoli che comanda la classifica a quota 11. Udinese-Roma 4-0, gol e highlights (Video) Il successo dei bianconeri è nettissimo e prende forma già in avvio, dopo un lampo giallorosso di Dybala. L’Udinese sblocca il risultato al 5? con Udogie. Su cross da destra, Karsdorp pensa di appoggiare la palla verso Rui Patricio: il tocco di petto diventa un assist per Udogie, che piomba sul pallone e anticipa il portiere della Roma insaccando per l’1-0. I padroni di casa dettano il ritmo e tangono in mano il pallino del gioco. La Roma cerca di reagire ... Leggi su funweek (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – L’travolge laper 4-0 nel match della quinta giornata della Serie A. I friulani salgono a 10 punti e agganciano i giallorossi, ad una lunghezza dalla coppia Milan-Napoli che comanda laa quota 11.4-0, gol e highlights () Il successo dei bianconeri è nettissimo e prende forma già in avvio, dopo un lampo giallorosso di Dybala. L’sblocca il risultato al 5? con Udogie. Su cross da destra, Karsdorp pensa di appoggiare la palla verso Rui Patricio: il tocco di petto diventa un assist per Udogie, che piomba sul pallone e anticipa il portiere dellainsaccando per l’1-0. I padroni di casa dettano il ritmo e tangono in mano il pallino del gioco. Lacerca di reagire ...

