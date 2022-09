Tragedia a Salerno, 18enne muore in un incidente stradale (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ancora sangue sulle strade salernitane. A poche ore dall’incidente nel quale ha perso la vita Marcello Cardamone, una nuova vittima. Ha solo 18 anni ed è un ragazzo originario di Vietri sul Mare, C.E., le iniziali del suo nome. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, il ragazzo ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava mentre si trovava in via Allende nella zona orientale di Salerno. Ad essere fatale l’impatto contro un palo della pubblica illuminazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, forse il ragazzo era di rientro da una serata in discoteca. Inutile l’intervento dei mezzi di soccorso dell’associazione Humanitas. La salma è stata già restituita alla famiglia. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancora sangue sulle strade salernitane. A poche ore dall’nel quale ha perso la vita Marcello Cardamone, una nuova vittima. Ha solo 18 anni ed è un ragazzo originario di Vietri sul Mare, C.E., le iniziali del suo nome. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, il ragazzo ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava mentre si trovava in via Allende nella zona orientale di. Ad essere fatale l’impatto contro un palo della pubblica illuminazione. L’è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, forse il ragazzo era di rientro da una serata in discoteca. Inutile l’intervento dei mezzi di soccorso dell’associazione Humanitas. La salma è stata già restituita alla famiglia. L'articolo ...

