Repubblica: per convincere Leao (e Mendes) a rinnovare, il Milan dovrà quintuplicargli l’ingaggio (Di domenica 4 settembre 2022) Il protagonista di Milan-Inter di ieri è stato soprattutto Leao, autore di una doppietta, con un gol, il secondo, bellissimo. La Repubblica si sofferma sul suo rinnovo, prossimo obiettivo del nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Obiettivo, però, non facile, considerando le sirene inglesi. “rinnovare il contratto di Leao, in scadenza nel 2024, è la prima missione della sua gestione. Pioli rassicura: «La volontà della società credo sia di rinnovarlo». Per convincere il giocatore e il suo potentissimo procuratore Jorge Mendes dovrà moltiplicare di quattro o cinque volte l’attuale ingaggio di 1,4 milioni netti a stagione. Il Chelsea è pronto a offrirgliene una decina e probabilmente, con il metro della Premier League, li vale ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Il protagonista di-Inter di ieri è stato soprattutto, autore di una doppietta, con un gol, il secondo, bellissimo. Lasi sofferma sul suo rinnovo, prossimo obiettivo del nuovo proprietario del, Gerry Cardinale. Obiettivo, però, non facile, considerando le sirene inglesi. “il contratto di, in scadenza nel 2024, è la prima missione della sua gestione. Pioli rassicura: «La volontà della società credo sia di rinnovarlo». Peril giocatore e il suo potentissimo procuratore Jorgemoltiplicare di quattro o cinque volte l’attuale ingaggio di 1,4 milioni netti a stagione. Il Chelsea è pronto a offrirgliene una decina e probabilmente, con il metro della Premier League, li vale ...

CarloCalenda : Ieri a Milano con seimila persone, tre Ministre del Governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico pe… - AlexBazzaro : L’Italia è una Repubblica parlamentare. Il centrodestra si appresta ad avere una larga maggioranza data dal voto de… - fattoquotidiano : 'Una cosa che mi chiedo spesso è: quando diventi presidente della Repubblica, ti dicono i segreti di Stato subito t… - Elena75000176 : RT @LueTommaso: Complimenti a @repubblica per non aver scritto nulla sull’evento politico di ieri a #Milano di #Renzi e #Calenda. Più di se… - DiegoMagi3 : RT @ricpuglisi: Non vorrei usarVi un eccesso di scortesia nel rammentarVi che la benevolenza asimmetricamente assegnata da Mario Draghi a @… -