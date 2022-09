Polemiche | Sessa replica a Martusciello | “Destra a corto di argomenti”

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il coordinatore regionale di Forza Italia da giorni dimostra di aver perso il senso della misura. Capisco la paura di una magra figura al cospetto di Berlusconi perché il Terzo Polo nei sondaggi ha già scavalcato Forza Italia ma strumentalizzare in maniera così ignobile la memoria del caro Enzo Fasano è veramente molto peggio di una caduta di stile.” Cosi in una nota Rossella, candidata per Azione al Senato nel collegio plurinominale Campania 2. “A, alla signora Formisano e al signor Milanese mi limito a ricordare che le Camere sono state sciolte e solo dopo ho lasciato Forza Italia e aderito ad Azione. Per attaccare così la mia persona – ha concluso– è evidente che non hanno altrida trattare” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

