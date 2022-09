Paola Di Benedetto affonda l’ex senza pietà: per alcuni sembra una velata ‘minaccia’ (Di domenica 4 settembre 2022) Paola Di Benedetto non si è trattenuta e quando ha rivisto il suo ex lo ha salutato con una frase che ha lasciato senza parole l’intero pubblico. Ecco che cosa ha detto la ex Madre Natura di Ciao Darwin. La speaker radiofonica di RTL 102.5 ha raggelato gli spettatori con una frase che è suonata davvero come una minaccia velata. Paola-di-Benedetto-Altranotizia-(Fonte: Google)Paola Di Benedetto ha incontrato la sua ex fiamma dopo la rottura: ecco che cosa è successo tra la conduttrice e il famoso cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo. Paola Di Benedetto, la frase all’ex che non è passata inosservata Nei giorni scorsi nella splendida cornice dell’arena di Verona si è tenuto ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 settembre 2022)Dinon si è trattenuta e quando ha rivisto il suo ex lo ha salutato con una frase che ha lasciatoparole l’intero pubblico. Ecco che cosa ha detto la ex Madre Natura di Ciao Darwin. La speaker radiofonica di RTL 102.5 ha raggelato gli spettatori con una frase che è suonata davvero come una minaccia-di--Altranotizia-(Fonte: Google)Diha incontrato la sua ex fiamma dopo la rottura: ecco che cosa è successo tra la conduttrice e il famoso cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo.Di, la frase alche non è passata inosservata Nei giorni scorsi nella splendida cornice dell’arena di Verona si è tenuto ...

sombre__r0s : @amicipererrore paola di benedetto - bimbibell : @headandthoughts anche quello di Paola di Benedetto carino - zazoomblog : Paola Di Benedetto in accappatoio fa impazzire i fan Che curve - #Paola #Benedetto #accappatoio - Il_Jordy : @InvisibleOneee Mi stanno simpatiche tutte e due ma per me nessuna delle due Vedo più Paola di Benedetto - Lunapallida5 : RT @relightmyfirex: senza parole per l’eleganza di Paola di Benedetto che tra sbarco e red carpet non ne sbaglia una ? #Venezia79 https://… -