Pagelle Cremonese Sassuolo | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di domenica 4 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Escalante al termine del primo tempo: Ghiglione al termine del primo tempoAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

enrico8927 : @90ordnasselA 'Onana lo insidia' Hahahahhaha ma chi le fa ste pagelle? Contro la cremonese doveva partire titolare… - ZonaBianconeri : RT @BagaglioAzzurro: Atalanta 5,5 Bologna 6 Cremonese 6 Empoli 5,5 Fiorentina 6,5 #Inter 7,5 #Juventus 7 Lazio 6,5 Lecce 6 #Milan 7,5 Mon… - BagaglioAzzurro : Atalanta 5,5 Bologna 6 Cremonese 6 Empoli 5,5 Fiorentina 6,5 #Inter 7,5 #Juventus 7 Lazio 6,5 Lecce 6 #Milan 7,5… - DdV1000000 : Pagelle #Calciomercato #SerieA Juve 9 Napoli 7,5 Roma 7,5 Fiorentina 7 Atalanta 6,5 Inter 6,5 Milan 6,5 Lazio 6,5… - Fantacalciok : Pagelle Inter - Cremonese 3-1: highlights e voti fantacalcio -

Voti drastici del Corriere dello Sport a gran parte degli interisti dopo il ko nel derby di ieri. Inzaghi (all.) 4,5 Fase difensiva colabrodo e black out improvviso dopo l’1-0. Contro ...Meret 6,5 - Lascia la firma con una bella parata sul 2-1 all'interno di una prova in cui non viene sollecitato molto ma si disimpegna comunque bene con i piedi anche sotto pressione. Di Lorenzo 6,5 - ...