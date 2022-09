Non perdiamo il metodo Draghi. Calenda da Cernobbio (Di domenica 4 settembre 2022) Sono anni che le forze politiche fanno promesse irrealizzabili, è il momento di fare promesse realizzabili basate su un piano strategico. L’idea di Carlo Calenda per l’Italia resta quella che si muove sul solco della famosa agenda Draghi, che si traduce in una parola: competenza. Lo ha spiegato da Cernobbio il leader di Azione, nel corso del primo confronto con i leader delle principali forze politiche che il prossimo 25 settembre si presentano alle elezioni. “Draghi è alla guida del Paese, mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale e ogni due minuti gli chiediamo di fare qualcosa. Sarebbe saggio che restasse”, ha detto Calenda, ma se così non sarà allora “sono pronto a guidare l’Italia”. E l’Italia di cosa ha bisogno? “Che sia lui o non sia lui (Draghi, ndr), non si può ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Sono anni che le forze politiche fanno promesse irrealizzabili, è il momento di fare promesse realizzabili basate su un piano strategico. L’idea di Carloper l’Italia resta quella che si muove sul solco della famosa agenda, che si traduce in una parola: competenza. Lo ha spiegato dail leader di Azione, nel corso del primo confronto con i leader delle principali forze politiche che il prossimo 25 settembre si presentano alle elezioni. “è alla guida del Paese, mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale e ogni due minuti gli chiediamo di fare qualcosa. Sarebbe saggio che restasse”, ha detto, ma se così non sarà allora “sono pronto a guidare l’Italia”. E l’Italia di cosa ha bisogno? “Che sia lui o non sia lui (, ndr), non si può ...

