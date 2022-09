Nel piano sul risparmio del gas centrali a carbone al massimo: chi rischia la multa per i termosifoni (Di domenica 4 settembre 2022) Nel decreto atteso per la prossima settimana sul piano per i risparmi energetici non dovrebbero esserci le famigerate multe per chi non aderirà alle riduzioni delle temperature in casa indicate dal governo. A Repubblica il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani spiega di voler puntare sulla responsabilità degli italiani, più che su un sistema a tappeto di controlli casa per casa che, dicono fonti dell’esecutivo: «sarebbe da stato di polizia», oltre che sostanzialmente impossibile da mettere in pratica. I controlli sulla regolazione dei riscaldamenti comunque ci saranno, a cominciare dagli uffici pubblici, oltre che nei condomini con gli impianti centralizzati, più facili da verificare e quindi da multare. Quanto si risparmia Secondo le stime dell’Enea su cui Cingolani starebbe basando le misure previste nel ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Nel decreto atteso per la prossima settimana sulper i risparmi energetici non dovrebbero esserci le famigerate multe per chi non aderirà alle riduzioni delle temperature in casa indicate dal governo. A Repubblica il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani spiega di voler puntare sulla responsabilità degli italiani, più che su un sistema a tappeto di controlli casa per casa che, dicono fonti dell’esecutivo: «sarebbe da stato di polizia», oltre che sostanzialmente impossibile da mettere in pratica. I controlli sulla regolazione dei riscaldamenti comunque ci saranno, a cominciare dagli uffici pubblici, oltre che nei condomini con gli impiantizzati, più facili da verificare e quindi dare. Quanto si risparmia Secondo le stime dell’Enea su cui Cingolani starebbe basando le misure previste nel ...

