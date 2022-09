Motocross oggi | GP Turchia 2022 MXGP e MX2 | programma | orari | tv | streaming

(Di domenica 4 settembre 2022) Dopo 17 round e 34 manche disputate, è giunto finalmente il momento della resa dei conti tra Jago Geerts e Tom Vialle. Quest’verrà assegnato il titolo MX2 al termine del Gran Premio di, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il belga della Yamaha si presenta ad Afyonkarahisar da leader della generale con soli due punti di margine sul francese della KTM, capace di rimontare ben 24 punti nelle ultime tre manche grazie ad un paio di passi falsi del rivale. In, con Tim Gajser già certo del titolo, c’è solo da definire il terzo posto in campionato tra Jorge Prado, Glenn Coldenhoff e Maxime Renaux. Tutte le manche del Gran Premio di(classie MX2) verranno trasmesse in diretta ...

Giantin191 : Per chi volesse vedersi la gara 1 integrale di Sovizzo oggi è uscito il video su YouTube! #motocross #racing -

