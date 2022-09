Meteo, crollo drastico delle temperature: quando e dove arriva il freddo (Di domenica 4 settembre 2022) temperature in forte calo: l'Italia sembra essersi liberata, almeno per il momento, dal bollente anticiclone africano che ha investito la penisola per quasi tutta l'estate. Questo, come riporta ilMeteo.it, ha permesso a masse d'aria più umida e più fresca di arrivare dal vicino Atlantico verso il nostro Paese. Di qui il crollo delle temperature, soprattutto sul versante orientale del Paese. Il fresco, però, interessa anche il Nordovest nella giornata di oggi, sabato 3 settembre. Basti pensare che nella città di Torino sono previsti solo 21 gradi. La stagione estiva, insomma, sembra essere in crisi in quasi tutto il Paese. Questo però non vuol dire che tutto il mese di settembre sarà così. Anche perché si tratta di un mese "di passaggio" che spesso ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)in forte calo: l'Italia sembra essersi liberata, almeno per il momento, dal bollente anticiclone africano che ha investito la penisola per quasi tutta l'estate. Questo, come riporta il.it, ha permesso a masse d'aria più umida e più fresca dire dal vicino Atlantico verso il nostro Paese. Di qui il, soprattutto sul versante orientale del Paese. Il fresco, però, interessa anche il Norst nella giornata di oggi, sabato 3 settembre. Basti pensare che nella città di Torino sono previsti solo 21 gradi. La stagione estiva, insomma, sembra essere in crisi in quasi tutto il Paese. Questo però non vuol dire che tutto il mese di settembre sarà così. Anche perché si tratta di un mese "di passaggio" che spesso ha ...

ilmeteoit : #Meteo #Video in #Diretta: temporali e crollo termico al #Nord, sole al #Sud; le previsioni - infoitinterno : Meteo: Temperature in crollo, su alcune regioni tra poco sembrerà Autunno - ilmeteoit : #Brusco #CROLLO delle #TEMPERATURE imminente! #ESTATE finita? #Oggi vi diamo la risposta... - CentroMeteoITA : #METEO - TEMPESTA di #MALTEMPO con violente RAFFICHE di VENTO si è abbattuta nel torinese: CROLLO in un ospedale, i… - mariali94316534 : RT @CorriereUmbria: Clima pazzo, 900 morti in Pakistan. Drammatico video del crollo del mega hotel #clima #meteo #pakistan #climapazzo #pio… -