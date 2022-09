Meteo campania: oggi occhio a Benevento! (Di domenica 4 settembre 2022) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Benevento e non solo? Inziamo subito! Napoli Il Meteo a Napoli nel periodo compreso tra il 5 ed il 9 Febbraio sarà caratterizzato da piogge moderate e un'umidità al 63%. La temperatura media si attesterà intorno ai 27.4°C, con una minima di 22.85°C ed una massima di 28.01°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5.4 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà molto alta, pari all'81%. oggi a Napoli potrai dedicarti alle attività all'aperto, se il tempo lo permette. Avellino Il clima di Avellino è tipico delle zone collinari dove piove molto durante l'inverno. La temperatura media è di 27,3 gradi centigradi con una minima di 18,8 e una massima di 27,9. L'umidità è alta (54%) e la velocità del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 4 settembre 2022) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempoa Benevento e non solo? Inziamo subito! Napoli Ila Napoli nel periodo compreso tra il 5 ed il 9 Febbraio sarà caratterizzato da piogge moderate e un'umidità al 63%. La temperatura media si attesterà intorno ai 27.4°C, con una minima di 22.85°C ed una massima di 28.01°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5.4 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà molto alta, pari all'81%.a Napoli potrai dedicarti alle attività all'aperto, se il tempo lo permette. Avellino Il clima di Avellino è tipico delle zone collinari dove piove molto durante l'inverno. La temperatura media è di 27,3 gradi centigradi con una minima di 18,8 e una massima di 27,9. L'umidità è alta (54%) e la velocità del ...

