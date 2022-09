Mentana velenoso su squadra di Serie A | “Migranti indossano loro maglia per non essere espulsi”

(Di domenica 4 settembre 2022) Il direttore del TG7 Enrico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul tifo in Italia, finendo poi per fare una battuta sulla Juventus, la quale sta scatenando una vera bufera...

Sportevai.it

... che ragionano secondo "una logica che non è più giornalistica", spiega. Seppur ... La fake news, per sintetizzarla, altro non è che "un fruttoper la democrazia", che nascono nel campo ...Pochi giorni fa, ad esempio, Germano Dottori, di 'Limes', ha digitato un Tweet abbastanza: 'Non ci sono novità apprezzabili dal punto di vista strategico, solo fatti tattici. Consiglio ai ... Inter, Mentana fa dietrofront sul mercato nerazzurro | Top News