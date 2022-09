Master Gardener a Venezia79, Paul Schrader firma un film sul riscatto morale e seconde occasioni (recensione) (Di domenica 4 settembre 2022) Master Gardener a Venezia79 riporta Paul Schrader al Lido per raccontare il suo prossimo film con l’immancabile tratto distintivo: la redenzione e il riscatto morale. Al centro della storia, concepita dal regista, c’è quella di un giardiniere dal passato turbolento, che conduce una vita apparentemente tranquilla e senza nessuna particolare svolta. Almeno fino a quanto non subentra l’elemento chiave: una giovane donna che mette in discussione tutti i suoi pensieri, costringendolo a riscavare a fondo nel suo io più profondo. Un film che scorre sull’inesorabile filo sottile della tensione, la stessa percepita quando il suo protagonista si trova da solo in una stanza buia, illuminata solo dalla fioca luce di una lampada, a trascrivere i ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 settembre 2022)riportaal Lido per raccontare il suo prossimocon l’immancabile tratto distintivo: la redenzione e il. Al centro della storia, concepita dal regista, c’è quella di un giardiniere dal passato turbolento, che conduce una vita apparentemente tranquilla e senza nessuna particolare svolta. Almeno fino a quanto non subentra l’elemento chiave: una giovane donna che mette in discussione tutti i suoi pensieri, costringendolo a riscavare a fondo nel suo io più profondo. Unche scorre sull’inesorabile filo sottile della tensione, la stessa percepita quando il suo protagonista si trova da solo in una stanza buia, illuminata solo dalla fioca luce di una lampada, a trascrivere i ...

