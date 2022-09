Mara Venier | “Un mio ex tentò di uccidermi | mi aspettò con un coltello perché lo avevo lasciato”

(Di domenica 4 settembre 2022), nel corso della lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera, ha parlato di Domenica In e del desiderio di dare ampio spazio al talk per parla di violenza contro le donne. “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza”. Un argomento che ha vissuto in prima persona, purtroppo. “Io ne so qualcosa. Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di. Mi ha aspettato sotto casa con un. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo. Chi era? Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono ...

infoitcultura : Mara Venier: «Ho avuto un ex violento, cercò di uccidermi: ora non c'è più e l'ho perdonato» - infoitcultura : Mara Venier e la violenza sulle donne: il suo racconto - infoitcultura : Mara Venier: 'Ho avuto un compagno violento che mi picchiava, ha cercato di uccidermi con un coltello' - infoitcultura : Mara Venier: 'Ho avuto un compagno violento che mi picchiava, ha cercato di uccidermi' - infoitcultura : Il racconto choc di Mara Venier: “Ho avuto un compagno violento' -

Matrimonio Alberto Matano e Riccardo Mannino/: "Troppo commovente La vita in diretta: Alberto Matano svela le novità della stagione Come accennato all'inizio dell'articolo, Alberto Matano ...E se Cattelan invitassee Maria De Filippi non sarebbe tanto un'ipotesi irreale.Intervista a cuore aperto di Mara Venier al Corriere della Sera che rivela alcuni tratti del suo passato poco noti. "Zia Mara" la rivediamo ancora una volta a Domenica In, la sua quattordicesima edizi ...Mara Venier lo ha confessato solo ora: "Un mio ex mi ha aspettato sotto casa con un coltello" Sta per tornare in onda con la sua Domenica In la ...