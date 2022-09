Mara Venier, la confessione choc: "Mi picchiava, ha cercato di uccidermi" (Di domenica 4 settembre 2022) Non sempre è facile denunciare la violenza, soprattutto se la mano di chi compie un gesto simile è quella di un compagno, di un uomo che dice di amarti. Una sofferenza profonda che purtroppo hanno provato e continuano a provare ancora... Leggi su europa.today (Di domenica 4 settembre 2022) Non sempre è facile denunciare la violenza, soprattutto se la mano di chi compie un gesto simile è quella di un compagno, di un uomo che dice di amarti. Una sofferenza profonda che purtroppo hanno provato e continuano a provare ancora...

TweetNotizie : Mara Venier: «Ho avuto un ex violento, cercò di uccidermi con un coltello. Ora l'ho perdonato» - RedazioneLaNews : Mara Venier, la rivelazione shock: 'Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha cercato di uccidermi' - ilpensologo : Mara Venier ' Un mio ex mi picchiava, per quello mi buttai a condurre tanti programmi in Tv'. Per carità, una cosa… - repubblica : Mara Venier, la rivelazione shock: 'Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha cercato di uccidermi' [a cura di red… - zazoomblog : Domenica In quando torna Mara Venier? Novità edizione salta la versione “Show” in prima serata: ecco perché -… -