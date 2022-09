Mara Venier: «Ho avuto un compagno violento che mi picchiava, ha cercato di uccidermi con un coltello» (Di domenica 4 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Mara Venier. Quest’anno sarà la sua quattordicesima Domenica In. «Baudo si è fermato a tredici». Il segreto? «Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente». Dice che dopo tanti anni si è liberata dell’ossessione degli ascolti, motivo per cui quest’anno affronterà argomenti seri come la violenza sulle donne. «Io ne so qualcosa. Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista. Quest’anno sarà la sua quattordicesima Domenica In. «Baudo si è fermato a tredici». Il segreto? «Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente». Dice che dopo tanti anni si è liberata dell’ossessione degli ascolti, motivo per cui quest’anno affronterà argomenti seri come la violenza sulle donne. «Io ne so qualcosa. Houn. Molto. Mi. È arrivato a cercare di. Mi ha aspettato sotto casa con un. Questa è una cosa che non ho mai ...

