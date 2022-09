Mar Rosso, l’Iran sequestra e rilascia due navi da ricerca degli Stati Uniti (Di domenica 4 settembre 2022) Una flotta navale iraniana ha sequestrato brevemente due navi militari americane da ricerca senza pilota nel Mar Rosso rilasciandole poco dopo, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. “Il cacciatorpediniere Jamaran della marina iraniana ha incontrato diverse navi militari americane da ricerca senza pilota sulla rotta marittima internazionale mentre svolgeva una missione antiterrorismo nel Mar Rosso“, ha detto la Tv di Stato, aggiungendo che la flottiglia, “dopo aver avvertito due volte un cacciatorpediniere americano, ha sequestrato le due navi drone per prevenire possibili incidenti”. Due cacciatorpedinieri operanti nelle vicinanze, l’USS Nitze e l’USS Delbert D. Black, “sono rimasti sulla scena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Una flotta navale iraniana hato brevemente duemilitari americane dasenza pilota nel Marndole poco dopo, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. “Il cacciatorpediniere Jamaran della marina iraniana ha incontrato diversemilitari americane dasenza pilota sulla rotta marittima internazionale mentre svolgeva una missione antiterrorismo nel Mar“, ha detto la Tv di Stato, aggiungendo che la flottiglia, “dopo aver avvertito due volte un cacciatorpediniere americano, hato le duedrone per prevenire possibili incidenti”. Due cacciatorpedinieri operanti nelle vicinanze, l’USS Nitze e l’USS Delbert D. Black, “sono rimasti sulla scena ...

