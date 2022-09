LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Verstappen prova l’allungo, Leclerc resiste (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14° giro/72 Leclerc a 2?5 da Verstappen. Hamilton sembra avere un passo decisamente superiore rispetto a Sainz, ma non riesce ad attaccare lo spagnolo. Pit-stop per Alonso, che ha montato gomme hard: i top-team lo seguiranno con interesse. 13° giro/72 Niente da fare, Verstappen guadagna 2 decimi a tornata. Gestione eccellente delle gomme per la Red Bull. Leclerc a 2?2. 12° giro/72 Alonso passa anche Tsunoda ed è 11° con la Alpine. 12° giro/72 Continua a perdere Leclerc, è un momento difficile. 2 secondi da Verstappen. E’ ancora presto per la sosta ai box. 11° giro/72 Verstappen e Leclerc stanno facendo una gara a parte. Sainz si trova già a 7 secondi dalla vetta, sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14° giro/72a 2?5 da. Hamilton sembra avere un passo decisamente superiore rispetto a Sainz, ma non riesce ad attaccare lo spagnolo. Pit-stop per Alonso, che ha montato gomme hard: i top-team lo seguiranno con interesse. 13° giro/72 Niente da fare,guadagna 2 decimi a tornata. Gestione eccellente delle gomme per la Red Bull.a 2?2. 12° giro/72 Alonso passa anche Tsunoda ed è 11° con la Alpine. 12° giro/72 Continua a perdere, è un momento difficile. 2 secondi da. E’ ancora presto per la sosta ai box. 11° giro/72stanno facendo una gara a parte. Sainz si trova già a 7 secondi dalla vetta, sempre ...

