LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 3-4, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti di un break (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ritmo alto imposto da Davidovich, che inchioda l’azzurro sul lato del rovescio. 3-4 Game Berrettini. Servizio e dritto vincente per il numero 14 ATP. Entriamo nelle fasi calde del quarto set. 40-30 Servizio vincente al corpo provvidenziale per Matteo. Palla del 3-4. 30-30 Out il dritto in corsa di Berrettini. 30-15 Servizio, schiaffo al volo e smash a segno per l’azzurro. 15-15 Seconda palla di servizio vincente del romano. 0-15 Risposta anticipata di rovescio dell’iberico che coglie il primo punto del game. 4-2 Game Davidovich Fokina. Grazie ad una gran difesa in spaccata lo spagnolo tiene ancora una volta il servizio e torna ad allungare. 40-15 Si spegne in rete il rovescio tagliato del romano. Arrivano ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ritmo alto imposto da, che inchioda l’azzurro sul lato del rovescio. 3-4 Game. Servizio e dritto vincente per il numero 14 ATP. Entriamo nelle fasi calde del quarto set. 40-30 Servizio vincente al corpo provvidenziale per Matteo. Palla del 3-4. 30-30 Out il dritto in corsa di. 30-15 Servizio, schiaffo al volo e smash a segno per l’azzurro. 15-15 Seconda palla di servizio vincente del romano. 0-15 Risposta anticipata di rovescio dell’iberico che coglie il primo punto del game. 4-2 Game. Grazie ad una gran difesa in spaccata lotiene ancora una volta il servizio e torna ad allungare. 40-15 Si spegne in rete il rovescio tagliato del romano. Arrivano ...

