LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’iberico piazza il break anche nel secondo set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran rovescio incrociato dello spagnolo in uscita dal servizio. 0-30 Sbaglia anche questo dritto Davidovich. 0-15 Cerca di uscire dallo scambio il numero 39 ATP, che sotterra però il rovescio. 3-2 break Davidovich Fokina. Fuori campo con il dritto per Berrettini, che va sotto di un break anche in questo secondo set. 40-AD Palla break Davidovich. Risposta vincente di dritto clamorosa dello spagnolo. 40-40 Se ne va il rovescio di Davidovich nonostante un salvataggio miracoloso. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla break Davidovich. Solo seconde in questo game per ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Gran rovescio incrociato dello spagnolo in uscita dal servizio. 0-30 Sbagliaquesto dritto. 0-15 Cerca di uscire dallo scambio il numero 39 ATP, che sotterra però il rovescio. 3-2. Fuori campo con il dritto per, che va sotto di unin questoset. 40-AD Palla. Risposta vincente di dritto clamorosa dello spagnolo. 40-40 Se ne va il rovescio dinonostante un salvataggio miracoloso. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla. Solo seconde in questo game per ...

