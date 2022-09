Il rientro di Wojciech Szczesny

(Di domenica 4 settembre 2022)si è infortunato al 43? minuto nella vittoria della sua Juve contro lo Spezia. Perin come sostituto sta andando decisamente bene, rigore parato e parecchi salvataggi contro la Fiorentina, ma i bianconeri aspettano il proprio portiere titolare. Il problema è che ildipotrebbe essere più in la di quanto sperato. Le visite mediche infatti, hanno evidenziato un trauma alla caviglia. Il che potrebbe tener lontano dal campo il portiere polacco per un mese abbondante dal suo infortunio. A comunicare qualche buona notizia è direttamente la Juventus con un comunicato: “A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al Jmedical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà ...

...ieri sera contro lo Spezia sul finire di primo tempo da parte del portiere della Juventus...!1) In merito ai tempi di recupero e alin squadra, però, ancora non ci sono novità: "La sua ...... se non altro potrebbero rientrare Leonardo Bonucci e l'exSzczesny. PROBABILI FORMAZIONI ... per Georginio Wijnaldum frattura della tibia esolo a gennaio " almeno così sembra " mentre ...Uscito in lacrime e in barella durante il match con lo Spezia, Wojciech Szczesny ha riportato un infortunio meno grave del previsto.