Ferragamo, l’ex moglie di Ferruccio “è stata infedele ma dovrà continuare a percepire il maxi assegno di mantenimento”: la decisione della Cassazione (Di domenica 4 settembre 2022) “È stata infedele ma dovrà continuare a percepire l’assegno di mantenimento“. È quanto sostanzialmente deciso dalla Cassazione in merito alla vicenda dell’imprenditore Ferruccio Ferragamo che nonostante i tradimenti dell’ex moglie Ilaria Giusti dovrà continuare ad elargirle l’assegno, pari a 60mila euro al mese. della decisione degli Ermellini ne scrive oggi Il Messaggero: Ferragamo, presidente dell’omonima casa di moda, con un patrimonio stimato in circa 4 miliardi di euro, dovrà inoltre aggiornare l’assegno al rialzo perché l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Èmal’di“. È quanto sostanzialmente deciso dallain merito alla vicenda dell’imprenditoreche nonostante i tradimenti delIlaria Giustiad elargirle l’, pari a 60mila euro al mese.degli Ermellini ne scrive oggi Il Messaggero:, presidente dell’omonima casa di moda, con un patrimonio stimato in circa 4 miliardi di euro,inoltre aggiornare l’al rialzo perché...

