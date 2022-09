F1 | Esteban Ocon | “Oggi avremmo potuto fare più punti”

(Di domenica 4 settembre 2022) Estabanha espresso la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio d’Olanda, 15mo impegno del Mondiale F1 2022. Il francese ha completato al nono posto precedendo il canadese Lance Stroll (Aston Martin) ed il connazionale Pierre Gasly (AlphaTauri). Il portacolori di Alpine ha riportato ai media ai microfoni di ‘Canal+’: “più. Nel complesso la strategia non è stata perfetta anche se ovviamente è molto positivo raggiungere la Top10 con entrambe le vetture”. Il compagno di box di Fernando Alonso ha continuato dicendo: “È stato bello risalire di qualche posizione dopo una giornata difficile. Stiamo già lavorando per la prossima gara. Un pilota non può essere triste di una nona posizione anche se ovviamente si spera sempre di ...

Alpine 7a Fila 13. Fernando Alonso Alpine 14. Guanyu Zhou Alfa Romeo 8a Fila 15. Alexander Albon Williams 16. Valtteri Bottas Alfa Romeo 9a Fila 17. Kevin Magnussen Haas 18. Daniel ...La Alpine - Renault è sempre in top 10 con Fernando Alonso settimo ednono. Yuki Tsunoda, 11esimo, si è insabbiato con l'Alpha Tauri - Honda, ma è apparso più in palla di Pierre Gasly, ...Max Verstappen vola verso il suo secondo titolo iridato. L'olandese della Red Bull, partito dalla pole, ha vinto il Gran Premio di Zandvoort, ma non è stata una passeggiata. Una ...Ancora zona punti per Esteban Ocon. Il pilota francese, dodicesimo in qualifica, termina la gara di Zandvoort in nona posizione. Come il compagno di squadra Fernando Alonso, monta la mescola hard al p ...