F1 | Charles Leclerc | “Le Mercedes volavano | non potevo fare di più Il distacco è aumentato”

(Di domenica 4 settembre 2022)ha concluso al terzo posto il Gran Premio d’Olanda, 15mo impegno del Mondiale F1 2022. Il monegasco ha tagliato il traguardo alle spalle del britannico George Russell () e del padrone di casa Max Verstappen (Red Bull), nuovamente sul gradino più alto del podio. Il #16 del gruppo, secondo ieri in griglia di partenza, è stato battuto dall’alfiere della, abile a sfruttare al meglio una strategia differente. Il monegasco ha tentato di riprendere l’ex pilota della Williams, una missione non riuscita nei concitati giri finali. Il compagno di squadra dello spagnolo Carlos Sainz ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della gara: “Onestamente penso che fosse difficilemeglio, leoggi. Il feeling era buono, nel ...

PREMA_Team : Ciao ?? @Charles_Leclerc - sportface2016 : +++Max #Verstappen vince anche il #DutchGP: trionfo in casa e Mondiale ipotecato, sul podio George #Russell e la… - giusymc98 : Top zucca sopra zucca incredibilmente zucca altissimo zucca suzuka -Charles Leclerc - canepa : #skymotori dal #BelgiumGP due cose buone. Il terzo posto di @Charles_Leclerc e il sorriso di @mara_sangiorgio. Inve… - love_formulaone : RT @Marty_Bb_: se avete come sempre due minutini????? @Charles_Leclerc @Carlossainz55 -

Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di Formula 1,è tornato oggi a parlare della gara di Spa - Francorchamps, ipotizzando poi un ritorno alla competitività per la Ferrari sul tracciato di Zandovoort. Così come il compagno Carlos Sainz,...... 2022 A inizio mattinata a fargli gli auguri a sorpresa scoppiando un tubo di coriandoli nascosto nel suo stanzino era stato invece il compagno. A birthday surprise for @CarlosSainz55 ...(Adnkronos) – “Onestamente credo che fosse difficile fare meglio”. Charles Leclerc si esprime così dopo il terzo posto nel Gp d’Olanda al volante della Ferrari. Il pilota monegasco è salito sul podio ...Il giovane inglese della Mercedes è soddisfatto per il secondo posto finale in Olanda fra Verstappen e Leclerc.