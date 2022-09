Elezioni 2022, indecisi su chi votare? Il test, diventato virale tra i giovani, per capire a quale programma politico si è più affini (Di domenica 4 settembre 2022) Famiglia omogenitoriale o tradizionale? Ius scholae sì o no? Flat Tax o Tassazione progressiva? Così i giovani sulla loro piattaforma social più frequentata in assoluto mettono alla prova le idee sui principali temi della campagna elettorale. Si preparano alle Elezioni del 25 settembre anche su Tik Tok con il trend “Elezioni 2022“, tentando di capire chi merita la preferenza, o meglio quale programma elettorale promuovere. In base alle scelte effettuate il test fornirà il nome del partito più adatto alle idee espresse. Più che i nomi quello che importa sono le proposte e le posizioni da prendere, meno i leader. Un messaggio che hanno fatto passare forte e chiaro dopo aver preso le distanze dall’orda di politici che nel giro di pochi giorni è ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Famiglia omogenitoriale o tradizionale? Ius scholae sì o no? Flat Tax o Tassazione progressiva? Così isulla loro piattaforma social più frequentata in assoluto mettono alla prova le idee sui principali temi della campagna elettorale. Si preparano alledel 25 settembre anche su Tik Tok con il trend ““, tentando dichi merita la preferenza, o meglioelettorale promuovere. In base alle scelte effettuate ilfornirà il nome del partito più adatto alle idee espresse. Più che i nomi quello che importa sono le proposte e le posizioni da prendere, meno i leader. Un messaggio che hanno fatto passare forte e chiaro dopo aver preso le distanze dall’orda di politici che nel giro di pochi giorni è ...

