Dopo Vite al Limite lascia tutti di stucco: dimagrisce quasi 100 kg, ma oggi è ancora più irriconoscibile (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo il suo percorso a Vite al Limite lascia tutti di stucco: in clinica è riuscita a dimagrire quasi 100 kg, ma oggi è ancora più irriconoscibile! Una trasformazione shock, quella che è stata mostrata nel corso della sesta stagione di Vite al Limite e che ancora oggi rende tutti incredibili. Si è fatta conoscere dal pubblico di Real Time con un peso di gran lunga superiore ai 350 kg, ma quando è uscita dalla clinica di Houston ne è uscita completamente trasformata. Grazie alla dieta impostole dal dottor Nowzaradan, la trentenne è riuscita a dimagrire quasi 100 kg, battendo ogni tipo di record ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 settembre 2022)il suo percorso aaldi: in clinica è riuscita a dimagrire100 kg, mapiù! Una trasformazione shock, quella che è stata mostrata nel corso della sesta stagione diale cherendeincredibili. Si è fatta conoscere dal pubblico di Real Time con un peso di gran lunga superiore ai 350 kg, ma quando è uscita dalla clinica di Houston ne è uscita completamente trasformata. Grazie alla dieta impostole dal dottor Nowzaradan, la trentenne è riuscita a dimagrire100 kg, battendo ogni tipo di record ...

