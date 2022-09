Conte: “Basta candidature familistiche. Letta smetta di esser nostalgico di Draghi” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua il tour in Campania del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Nella mattinata, Conte ha fatto tappa ad Avellino. “Non voglio alimentare polemiche personali tra leader – sottolinea – La campagna elettorale non può essere basate su situazioni personali. Non rispondo alle parole di Enrico Letta, lui che deve spiegare al popolo democratico il perchè ha abbandonato l’agenda del Conte 2 rimanendo folgorato dall’agenda Draghi. Passando da un milioni di cittadini, salvati dalla povertà, i dati ISTAT sono chiari per passare a sei euro lordi al mese che gli operai ci pagano appena due colazioni”. “Per quanto riguarda l’impostazione, mistificazione del voto utile – ammette – Dobbiamo smetterla di trattare gli elettorali come persone non ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua il tour in Campania del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. Nella mattinata,ha fatto tappa ad Avellino. “Non voglio alimentare polemiche personali tra leader – sottolinea – La campagna elettorale non puòe basate su situazioni personali. Non rispondo alle parole di Enrico, lui che deve spiegare al popolo democratico il perchè ha abbandonato l’agenda del2 rimanendo folgorato dall’agenda. Passando da un milioni di cittadini, salvati dalla povertà, i dati ISTAT sono chiari per passare a sei euro lordi al mese che gli operai ci pagano appena due colazioni”. “Per quanto riguarda l’impostazione, mistificazione del voto utile – ammette – Dobbiamo smetterla di trattare gli elettorali come persone non ...

