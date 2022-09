Chris Jericho | “Non è vero che il roster AEW è troppo ampio | ci serve”

(Di domenica 4 settembre 2022) Molti fan ritengono che la AEW abbia ingaggiato troppe star nel corso dei suoi primi anni di vita, finendo con formare uncosìda rendere molto difficile esprimersi ai wrestler meno famosi.non si è detto d’accordo, o forse più semplicemente ha cercato di guardare al lato positivo di queta situazione. Lo “Stregone” della AEW è apparso di recente sul podcast Superstar Crossover, spiegando il suo punto di vista: “Forse l’idea sbagliata è che abbiamo ungrande. Capisco che è difficile portare tutti in TV con sole 3 ore a settimana, ma è importante avere une avere molta varietà e molti ragazzi diversi a diversi livelli. Ci sono veterani come me e CM Punk. Poi ci sono wrestler nel fiore degli ...

