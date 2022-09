Behrami shock | “Ho lasciato Napoli per colpa delle minacce”

(Di domenica 4 settembre 2022) Hanno dell’incredibile le rivelazioni rilasciate nel corso della sua intervista al giornale Blick da parte di Valon. Il centrocampista svizzero ha militato nelper due stagioni, fra il 2012 e il 2014, alternandosi sotto alla guida prima di Mazzarri e poi di Benitez. I retroscena sul sui motivi del suo addio hanno però davvero dell’incredibile: il giocatore ha infatti confessato di aver subitoa seguito di una rapina ricevuta nel suo ultimo periodo azzurro tali da convincerlo a cambiare città. Foto: Getty Images-La rivelazione di: “Arapinato e minacciato” Di seguito quanto riportato: “Ero seduto in macchina, mi hanno seguito, cosa che non ho notato. Hanno rotto lo specchietto laterale ed io ho ...

Behrami shock: 'A Napoli fui rapinato con la pistola: minacciato dopo la denuncia' Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha toccato diversi argomenti nel corso della sua intervista al giornale svizzero Blick.