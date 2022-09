Barbara D’Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Ossessionati” (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara D’Urso, ospite al Festival della Tv a Dogliani (Cuneo), si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Intervistata dal giornalista Andrea Malaguti del La Stampa, ha voluto chiarire alcuni gossip sul suo futuro in televisione. Barbara D’Urso contro i rumor sulla sua cacciata da Mediaset: “‘che vita di mer*a fanno che sono Ossessionati?” La conduttrice di Pomeriggio 5 – che domani 5 Settembre tornerà sui nostri schermi – durante la sua intervista ha voluto chiarire quanto accaduto all’indomani della diffusione della notizia sul suo ritorno a teatro. Secondo “Barbarella” giornalisti, blogger e influencer, anziché concentrarsi sul suo spettacolo che porterà nei palchi italiano o sulla sua bravura o meno in quel ruolo, hanno parlato ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 4 settembre 2022), ospite al Festival della Tv a Dogliani (Cuneo), si è tolta. Intervistata dal giornalista Andrea Malaguti del La Stampa, ha voluto chiarire alcuni gossip sul suo futuro in televisione.contro i rumor sulla sua cacciata da Mediaset: “‘che vita di mer*a fanno che sono?” La conduttrice di Pomeriggio 5 – che domani 5 Settembre tornerà sui nostri schermi – durante la sua intervista ha voluto chiarire quanto accaduto all’indomani della diffusione della notizia sul suo ritorno a teatro. Secondo “Barbarella” giornalisti, blogger e influencer, anziché concentrarsi sul suo spettacolo che porterà nei palchi italiano o sulla sua bravura o meno in quel ruolo, hanno parlato ...

