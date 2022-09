Atalanta | un mercato estivo da 7 pieno Squadra tutta scoprire

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 settembre 2022) Le valutazioni sul calciodell’: dai portieri fino ad arrivare alle decisioni in entrata e uscita PORTIERI (6,5)Il trio Musso-Sportiello-Rossi è rimasto a Bergamo, ma mezzo punto in più va dato alla gestione della situazione Carnessecchi. DIFENSORI (8)Il reparto che ne esce più forte nonostante la vicenda Palomino. Si parte dal riscatto di Demiral alla permanenza dei senatori Toloi e Djimsiti fino all’inserimento in pianta stabile di giovani talentuosi come Scalvini e Okoli. Occhi anche su Ruggeri che può migliorare in quella posizione. CENTROCAMPISTI (8)L’asse De Roon-Koopmeiners si dimostra tanto solido quanto performante in quantità e qualità. La partenza di Freuler poteva pesare come un macigno, ma oltre ai titolari c’è la presenza di un certo Ederson che fino ad ora si è dimostrato ...