Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 3 settembre 2022 (Di domenica 4 settembre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 3 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1914 spettatori (15.33% di share); su Canale5 il film Il Generale Dalla Chiesa ha avuto 1430 spettatori (share 11.79%). Su Italia1 il film Trolls World Tour ha ottenuto 344 spettatori (2.38%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo sport, con la partita di Volley Maschile: Italia-Canada ha portato a casa 1234 spettatori (8.58%); su Rai3 il film Indovina chi viene a cena ha portato a casa 690 spettatori (4.76%); su Rete4 il film Viaggi di Nozze ha intrattenuto 622 spettatori (4.67%);

