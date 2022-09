Apple supera Android con un nuovo record | non era mai successo prima

(Di domenica 4 settembre 2022) E’ undecisamente storico quello raggiunto da. Negli Stati Uniti la multinazionale di Cupertino è riuscita a piazzare più smartphone rispetto a quelli a marchio, un evento mai accadutonella storia., 4/9/2022 – Computermagazine.itPiù della metà dei telefoni usati oltre oceano portano quindi la mela morsicata sul retro, traguardo raggiunto durante il secondo trimestre del 2022, quello che si è concluso con il mese di giugno. Come sottolinea Hdblog, si tratta di undavvero importante tenendo conto che negli Stati Uniti sono circa 150 i dispositivi a marchiosul mercato, guidati da Samsung e Lenovo, contro il solo, ovviamente, a marchio. “I sistemi operativi sono come le religioni, mai cambiamenti ...

