Alloggi per studenti, prezzi cresciuti dell'11%. «Rispetto alle grandi città costi inferiori»

I dati 2021. Secondo l'indagine dell'osservatorio di Immobiliare.it, con 362 euro al mese per una stanza singola, Bergamo è all'8° posto nazionale, ma comunque sotto la media. Gotti (Unibg): «A Milano le tariffe sono il doppio».

