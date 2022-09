Telemarketing | multe in arrivo per gli operatori che non rispettano il registro delle opposizioni

...Le sanzioni - Lepossono arrivare fino al 4% del fatturato , per un valore complessivo che può raggiungere anche i 20 milioni di euro . Un brutto colpo per gli operatori di, una ......le chiamate diindesiderate ma obbliga anche le aziende a consultare il registro ogni 15 giorni per cancellare dai propri database tutti i numeri ottenuti senza consenso, pena...In un mese sono stati circa due milioni gli utenti che hanno detto no alle chiamate commerciali. In arrivo sanzioni fino a 20 milioni di euro ...Capita spesso di ricevere telefonate di natura commerciale e, che si tratti di forniture luce e gas o di una compagnia telefonica, il risultato è sempre lo stesso: anche se non si è interessati alle p ...