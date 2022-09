Sul tram con coltello da 23 centimetri, panico tra i passeggeri (Di sabato 3 settembre 2022) Armato di un coltello con la lama da 23 centimetri ha seminato il panico a bordo di un tram. E’ accaduto ieri pomeriggio, in zona piazza Vittorio a Roma, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno notato alcune persone scendere velocemente dal mezzo. A causa dell’uomo si era infatti scatenato un fuggi fuggi generale e passeggeri, impauriti, hanno chiamato i soccorsi. L’uomo è stato poi rintracciato e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) Armato di uncon la lama da 23ha seminato ila bordo di un. E’ accaduto ieri pomeriggio, in zona piazza Vittorio a Roma, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno notato alcune persone scendere velocemente dal mezzo. A causa dell’uomo si era infatti scatenato un fuggi fuggi generale e, impauriti, hanno chiamato i soccorsi. L’uomo è stato poi rintracciato e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Kavanaugh3 : Ho appena avuto un’esilarante conversazione in francese con una signora sul tram, che mi ha consigliato di non spos… - g_zerbato : RT @Ile2S: @valy_s @m_mumi @LucioMalan @graziano_delrio Sono tornata da pochi giorni dalla Svizzera dove non c'è più l'obbligo della masche… - muoversivenezia : ? #muoversivenezia |???? cantiere rotaia tram // da mercoledì 31 agosto a mercoledì 7 settembre 2022 Tutte le inform… - bellfrank2007 : @ZanAlessandro Ma con tutti i problemi che hanno gli italiani possibile che un rincoglionito come te pensi al bacio… - Labellasospesa : RT @Ile2S: @valy_s @m_mumi @LucioMalan @graziano_delrio Sono tornata da pochi giorni dalla Svizzera dove non c'è più l'obbligo della masche… -